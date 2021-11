Carapicuíba abre inscrições para tradicional Corrida do Peru

A Prefeitura de Carapicuíba abre, nesta terça-feira (30), as inscrições para a 38ª edição da tradicional Corrida do Peru. São oferecidas 300 vagas para a prova que acontece no dia 19 de dezembro.

Os interessados devem se inscrever na Secretaria de Esporte e Lazer, localizada no Ginásio Ayrton Senna (avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, na Cohab 5), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos, apresentar RG ou CNH, CPF, comprovante de residência (atualizado) e cartão de vacinação contra a covid-19. Serão limitados a 10 inscrições por equipe de corrida. O representante deverá apresentar os documentos dos atletas de sua equipe a serem inscritos.

Com largada e chegada na Praça da Aldeia, a prova soma 7,3 km. Todos os participantes recebem camiseta e medalha. Os três primeiros colocados de cada categoria recebem um peru congelado como premiação.

A prova será dividida nas seguintes categorias: Masculino e Feminino para 16 a 30 anos; 31 a 40 anos; 41 a 50 anos; 51 a 60 anos; 61 anos acima – Feminino; 61 anos a 70 anos – Masculino; e 71 anos acima – Masculino.

A retirada do kit com chip e camiseta de participação (item obrigatório para a corrida) será realizada no dia da corrida (19/12/2021), a partir das 6h30, mediante apresentação de documento de identidade com foto.