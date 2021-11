Então é Natal… Sodiê lança bolos exclusivos para o fim de ano nas lojas de Osasco e região

A Sodiê Doces, que tem lojas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, acaba de lançar três novos sabores de bolo para celebrar o clima natalino e as festas de fim de ano. A partir de dezembro, os sabores Natale, Santa Claus e Bolo Caseiro de Natal estarão disponíveis no cardápio da marca.

Massa de nozes, recheios de doce de leite com crocante de nozes e baba de moça são os ingredientes do bolo Santa Claus. Cobertura de mousse branca, fios de ovos, crocante de nozes e cerejas na decoração dão o toque especial para esse bolo que tem gosto de festa natalina e é uma decoração a parte na montagem da mesa familiar.

Outra opção, seguindo o mesmo estilo, é o Natale, também com massa de nozes, recheios de trufas brancas com mix de frutas secas, e baba de moça com crocante de nozes. Na decoração, cobertura de mousse branco, mais frutas secas, nozes crocantes e cerejas.

Para agradar todos os paladares, a Sodiê lança ainda o Bolo Caseiro de Natal. A massa é feita com essência de panetone, raspas de laranja, frutas secas e cristalizadas, além de damasco. A cobertura de fondant, com leve sabor de limão, dá o toque final.

Vale lembrar que, além dos bolos especiais para o Natal, a ação Bolo do Mês deixou o Alpes Suíços e o Baba de Moça com preço promocional. A rede disponibiliza mais de 100 tipos de sabores de bolos, sempre preparados com massa de pão de ló de chocolate ou branco e matéria prima de primeira qualidade, além de uma linha Zero Açúcar.

Pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, com prazo mínimo de uma hora, pelo aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android, ou pelo iFood. Os contatos de cada unidade podem ser obtidos no site oficial da Sodiê.

