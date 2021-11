Simone faz cirurgia plástica para retirar excesso de pele após perder peso: “Estava incomodada”

Aos 37 anos, a cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, passou por procedimentos cirúrgicos para retirar o excesso de pele após emagrecer mais de 10 quilos. Na manhã desta segunda-feira (29), a sertaneja atualizou os fãs e seguidores sobre o seu pós-operatório.

“Não é fácil não ficar aqui. Ainda mais eu que sou uma pessoa agoniada, limpa chão, pega menino, faz comida… Mas preciso ficar quietinha, de repouso”, declarou a coleguinha, nos Stories do Instagram.

Dona de uma mansão em Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba, Simone realizou os procedimentos com o Dr. Jorge Cambraia, em Fortaleza, no Ceará, onde tem outra mansão e segue em repouso.

“Eu fiz abdominoplastia, porque eu fiquei com a pele da quantidade grande de peso [que perdi] e fiz [cirurgia no] meu seio, porque tinha um deles que estava encapsulando por causa da gestação. Estou muito bem, graças a Deus”, disse. “Era algo que eu queria muito, que já estava incomodada. Dr. Jorge disse que a perda de peso fez com que o resultado da plástica ficasse ainda mais sensacional”, continuou Simone.

Além de tranquilizar os fãs e seguidores, a coleguinha aproveitou para dizer que, apesar de tranquilo, o pós-operatório fez com que ela dependesse de ajuda para fazer tarefas simples, como pentear o cabelo. “A gente tem que depender de todo mundo para fazer as coisas, mas está tudo bem, tudo sob controle. Ficar parada é luta, não é fácil, mas está tudo bem”, finalizou.

Nas redes sociais, a cantora mostrou sua batalha para perder peso e a rotina de exercícios físicos e acompanhamento médico. Ela revelou que decidiu emagrecer após enfrentar dificuldades como amarrar o cadarço do tênis.

