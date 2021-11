Mulher flagrada passeando com amante em clipe de cantor será indenizada

A Justiça italiana condenou a gravadora do cantor Gigi D’Alessio a indenizar uma mulher que foi flagrada passeando de mãos dadas com o amante durante a gravação de um clipe. A mulher alegou ter sido prejudicada pelas imagens, que levaram ao fim de seu casamento.

publicidade

As cenas foram gravadas em 2012 para o videoclipe da música “Oj Nenna Né”. Na ocasião, a mulher apareceu de mãos dadas com um homem que não era seu marido e decidiu processar a gravadora. À Justiça, ela contou que o esposo descobriu o caso extraconjugal após a divulgação do clipe e pediu o divórcio.

No vídeo, Gigi D’Alessio aparece em primeiro plano e o casal é visto logo atrás. As imagens viralizaram na região em que o cantor faz sucesso, sendo ainda o mesmo local onde a mulher mora.

publicidade

O tribunal de Nápoles decidiu que a gravadora deve indenizar a mulher, que teria recebido “popularidade indesejada”, tendo reputação e privacidade desrespeitadas. A gravadora, no entanto, alegou que a condenação seria injusta, uma vez que as imagens foram feitas em espaço público.

A empresa declarou ainda que o casamento da mulher estaria comprometido antes mesmo da divulgação do clipe. A Justiça não aceitou as alegações da gravadora e entendeu que a divulgação do vídeo foi a causa do divórcio por revelar uma informação privada, sem o consentimento da mulher.

publicidade

ETERNO// Osasco ganha monumento em homenagem a Manchinha, cachorro morto por segurança há 3 anos