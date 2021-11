Brasileirão: Palmeiras vai encarar o Ceará na Arena Barueri

O confronto entre o Palmeiras e Ceará, válido pela 38ª rodada do Brasileirão, foi transferido para a Arena Barueri. O jogo estava marcado para acontecer no Allianz Parque, no dia 9 de dezembro, às 21h30, mas a CBF aceitou pedido do time alviverde para alterar o local da partida. Data e horário permanecem os mesmos.

O Palmeiras solicitou a mudança do local porque o Allianz Parque receberá dois shows próximos à data do duelo. No dia 4 de dezembro, o estádio receberá Seu Jorge e Alexandre Pires. Depois, no dia 11, o cantor Gusttavo Lima se apresentará.

Agora, em Barueri, a partida contra o Ceará será a última antes do final da temporada e marcará o reencontro da torcida palmeirense com toda a equipe, em casa, logo após a conquista da Libertadores.

