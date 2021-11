Policial à paisana é baleado em troca de tiros com ladrões em Osasco

Um policial militar foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto, na noite deste domingo (28), em Osasco. Crime aconteceu na rua Joaquim Lapas Veiga, no Jardim D’Abril.

O PM estava à paisana, em seu carro, quando foi abordado por dois criminosos, por volta das 23h30. Ele reagiu ao assalto e iniciou-se uma troca de tiros. A vítima foi atingida por uma bala na perna e foi encaminhada ao Hospital Regional de Osasco, onde foi atendido e recebeu alta em seguida.

Já os suspeitos conseguiram fugir. A Polícia Militar, com ajuda do helicóptero Águia, fez buscas na região, mas ainda nenhum dos criminosos foi localizado até o momento. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco.

(Com informações do R7)

