Carapicuíba comemora aniversário nesta terça (26) no Parque do Planalto

A cidade de Carapicuíba comemora seu aniversário de 59 anos de emancipação nesta terça-feira (26) e a festa será no Parque do Planalto, das 10h às 14h.

O evento de aniversário vai contar com brinquedos infláveis, pintura de rosto, jogos, o Parque Aquático existente no local e apresentações musicais da criançada (que não terão aula no dia devido ao feriado municipal).

O Parque do Planalto fica na Rua Serra de Mailasqui, 40.