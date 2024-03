Homem é preso suspeito de matar a própria filha de 9 anos em Carapicuíba

Um homem de 44 anos foi preso acusado de matar a própria filha, de 9 anos, dentro de casa, em uma área rural de Carapicuíba. Ele foi encontrado na rodoviária de Santos, no litoral paulista, no fim da tarde de terça-feira (19).

A menina, Luíza Marques Cardoso, foi encontrada sem vida e com sinais de asfixia na casa do pai. Ela passava uma semana na casa dele e outra na casa da mãe por estar sob guarda compartilhada após o fim do casamento de quase 10 anos. O casal terminou há cerca de oito meses.

Luíza foi encontrada por um vizinho, que era seu tio por parte de pai. O homem ouviu o “tio da perua” escolar buzinar para buscá-la, mas como ninguém saiu, ele foi até a casa chamar a sobrinha. Foi quando se deparou com o corpo da criança na cama do quarto.

Em depoimento à polícia, o tio da menina contou que saiu para trabalhar pela manhã, por volta de 6h, e já não tinha visto a moto do irmão na garagem, o que, segundo os policiais, indica que o crime tenha ocorrido pela madrugada.

Simulou suicídio e fugiu

Ao lado do corpo de Luíza, o irmão do suspeito localizou uma carta que teria sido escrita pelo pai da menina, identificado como Gilson Cardoso, de suposto cunho suicida. Os papéis foram apreendidos.

Gilson foi detido após a Justiça acatar o pedido de prisão expedido pelo 2º DP de Carapicuíba. A moto usada na tentativa de fuga foi localizada no estacionamento de um supermercado de Cotia, cidade vizinha.

Já a prisão ocorreu no litoral paulista, onde se preparava para pegar um ônibus sentido São Paulo. O caso foi registrado no 2º DP de Carapicuíba como homicídio e as investigações prosseguem.