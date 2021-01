“Carapicuíba está em luto”, diz prefeito após morte da 2ª vítima atropelada por bandido em fuga

O motoboy Joel Vieira de Pontes, de 42 anos, é a segunda vítima fatal do atropelamento durante uma fuga, em Carapicuíba, no sábado (23). Ele estava trabalhando quando foi atingido pelo veículo em alta velocidade.

A outra vítima fatal é Maria Alícia, uma menina de 10 anos, que não resistiu e morreu no local. A mãe dela também está entre as pessoas atropeladas, segundo informações de populares.

Em nota, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), lamentou. “Carapicuíba está em luto. Que Deus dê forças à família da criança, que não resistiu ao atropelamento em frente ao shopping neste sábado. A Prefeitura está dando todo suporte aos familiares nesse momento tão difícil. Peço a Deus que cuide também daqueles que estão internados. Vamos ficar em orações, amigos”, escreveu. “Infelizmente, outra vítima não resistiu aos ferimentos e também faleceu. Meus sentimentos à família do Joel”, completou o prefeito.

Roubo, fuga e atropelamentos

A perseguição que acabou com a morte de duas pessoas e outras quatro feridas começou em Osasco. Quando a polícia identificou o veículo roubado, fez um sinal de parada, mas o indivíduo não obedeceu e fugiu em alta velocidade. O carro, modelo IX 35, foi roubado na noite da sexta-feira (22), de um casal abordado pelo criminoso em um drive thru.

Ao chegar na Estrada Ernestina Vieira, em frente ao Shopping Plaza Carapicuíba, o criminoso saiu atropelando quem via pela frente. Seis pessoas foram atingidas. A menina de 10 anos não resistiu e morreu no local. Já as outras vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro da Vila Dirce e Hospital Geral de Carapicuíba.

Após a série de atropelamentos, o criminoso perdeu o controle e bateu o veículo. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Em seguida, o motorista foge à pé, mas é alcançado e detido pelos policiais.

Nas imagens também é possível ver uma mulher, que estava com o condutor, descer do carro e se esconder. Após alguns segundos, ela volta, abre a porta do carro e depois vai embora como se nada tivesse acontecido.

A mulher é a namorada do rapaz que foi preso, segundo a reportagem. Na delegacia, o criminoso teria contato que a namorada não sabia que o veículo era roubado e que ela apenas estava andando com ele no momento em que o carro roubado foi localizado pelos policiais. Já identificada, a jovem é procurada pela polícia, que continua com as investigações sobre o caso registrado no 1° DP de Carapicuíba.