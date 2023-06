Carapicuíba faz concurso para escolher hino da cidade

A Prefeitura de Carapicuíba abre nesta quinta-feira (22) as inscrições para o Concurso que vai escolher o Hino da cidade.

publicidade

Os interessados em participar devem gravar uma canção que possa representar e promover o município, valorizando sua história, pontos turísticos, entre outros. Serão aceitas inscrições até o dia 11 de setembro.

A gravação deve ter de 2min30s a 4 minutos e deve ser entregue em um CD por meio do Correio ou pessoalmente em um pen drive diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo (Estrada da Aldeinha, 245 – portão 2 – Jardim Marilu), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

publicidade

Uma Comissão Julgadora será formada, contando com a participação de três membros com reconhecido conhecimento da matéria, servidores públicos e sociedade civil com as seguintes características: um de reconhecido saber histórico, um de reconhecido conhecimento na área musical e um de reconhecido conhecimento na área de linguística/literatura.

Mais informações sobre o concurso estão no edital disponível no site da Prefeitura: https://bit.ly/3qWp1Cx.