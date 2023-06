Buraco em rua de Carapicuíba é tapado após 3 anos e moradoras comemoram com bolo

Dona Ivonete e Júlia Braga, moradoras do bairro Cidade Ariston, em Carapicuíba, fizeram um bolo para ‘comemorar’ o terceiro aniversário de um buraco, na rua Miracatu. Finalmente, após três anos, o buraco foi fechado pela Secretaria de Obras da cidade.

“Assim que tive ciência, conversei com nosso secretário, ele se mobilizou e não mediu esforços para executar o serviço, com apoio da SABESP e Comgás”, explicou o vereador Fabinho Reis, em vídeo publicado nas redes sociais no último fim de semana.

“Quero agradecer ao vereador Fabinho, ao nosso secretário de Obras e aos meninos que fizeram o serviço. Porque ‘tá’ fazendo três anos que a gente tirava foto do buraco, e nada de arrumarem. Mas agora ele foi arrumado!”, comemorou a moradora de Carapicuíba.

Ao final do vídeo, dona Ivonete, Júlia, o vereador e o professor José Roberto, secretário de Obras, cortam o bolo. “Agora gostei! O buraco foi tapado!”, completou a moradora.