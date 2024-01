Carapicuíba realiza mutirão do emprego com 700 vagas em fevereiro

A Prefeitura de Carapicuíba realiza no próximo dia 8 de fevereiro o Mutirão do Emprego 2024, com mais de 700 vagas em diversas áreas.

publicidade

As entrevistas serão no Ganha Tempo (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce), dentro do Plaza Shopping, a partir das 8h. Os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.