Cotia terá programação especial no Dia Nacional da Visibilidade Trans

As Secretarias de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher e de Saúde de Cotia realizarão nesta segunda-feira (29), a partir das 13h, um evento em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans.

O evento, que ocorrerá no auditório do Centro Integrado Municipal (Av. Benedito Isac Píres, 35 – Parque Dom Henrique), incluirá palestras, apresentação cultural e uma roda de conversa.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é criar um espaço para discutir a importância da visibilidade da pessoa transexual e travesti no mercado de trabalho, abordando temas como preconceito e dificuldades de acesso ao emprego para essa população.

A fundadora da ONG Cruzando Histórias, Bia Diniz, falará sobre os desafios e experiências na empregabilidade da pessoa trans, enquanto o psicólogo do Núcleo Trans, Pedro Henrique Jardim, conduzirá a roda de conversa para compartilhar experiências.

O evento contará também com a colaboração de Maite Schneider, Cofundadora do TRANSEMPREGOS, por meio de uma apresentação de vídeo. Além disso, estarão presentes o coordenador do Núcleo de Atendimento às Pessoas Trans e do SAE/CTA, Nélio Girardo, e o médico responsável pelo Núcleo Trans, Paulo Bafile, juntamente com a equipe formada por diversos profissionais de saúde.

A programação é aberta ao público.

