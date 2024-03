Carapicuíba terá feira de adoção de cães e gatos neste sábado, 23

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado (23) mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos, das 9h às 13h. Desta vez, o local escolhido para a ação será a Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimundo Guedes, localizada na rua Áquila, 24, Jardim Novo Horizonte.

Todos os animais disponíveis para adoção foram resgatados das ruas, vítimas de abandono e maus tratos. Após o resgate, eles são castrados, vermifugados e microchipados e passam por reabilitação antes de serem disponibilizados à adoção.

Os interessados em adotar um pet devem comparecer à feira de adoção portando RG e comprovante de residência.

Adoção Digital

Caso o munícipe não consiga ir ao evento, é possível adotar o pet por meio do site da Prefeitura: www.carapicuiba.sp.gov.br/pet. Ao se interessar por algum animal, basta clicar no link disponível abaixo das informações do bichinho e responder ao formulário, que a secretaria vai entrar em contato.

SERVIÇO

Meu Pet Legal – Feira de Adoção

Quando: 23/3 – das 9h às 13h

Onde: UBS Raimundo Guedes – Rua Áquila, 24, Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba