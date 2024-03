Osasco e Curitiba selam parceria estratégica na área de segurança alimentar

Osasco e Curitiba firmaram um acordo de cooperação técnica que visa impulsionar o intercâmbio de conhecimentos e experiências bem-sucedidas na área de segurança alimentar.

A parceria foi assinada na quarta-feira (20) pelos prefeitos Rogério Lins e Rafael Greca durante o evento Smart City Expo Curitiba 2024.

De acordo com o protocolo, Osasco deve adotar programas inovadores já implantados em Curitiba, como a Fazenda Urbana, o Armazém da Família e o Mesa Solidária.

Lins ressaltou o entusiasmo com essa parceria, destacando a honra de se inspirar na capital paranaense e a oportunidade de desenvolver ações conjuntas que promovam efetivamente a segurança alimentar em suas comunidades.

O acordo bilateral abrange o desenvolvimento de atividades voltadas à alimentação saudável, agricultura urbana e conscientização sobre educação alimentar.

João Pucciariello Perez, secretário executivo de Segurança Alimentar e Nutricional, Sutentabilidade e Inovação Social de Osasco, ressaltou que cidades inteligentes e inclusivas priorizam a transformação da vida de seus cidadãos. Esses valores compartilhados foram o elo que aproximou as equipes técnicas e gestores públicos das duas municipalidades, culminando nessa inédita cooperação.

Além do intercâmbio técnico, a parceria prevê a realização de eventos conjuntos, o desenvolvimento de projetos e a criação de um comitê gestor para acompanhamento e coordenação de ações no combate à fome e à insegurança alimentar. Essa união reforça o compromisso das cidades com a sustentabilidade e a inovação, visando melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes.