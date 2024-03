Justiça mantém leilão da mansão de Cafu em Alphaville

De acordo com o jornalista Diego Garcia, do UOL, a Justiça de São Paulo rejeitou um recurso da defesa do ex-jogador Cafu para cancelar o leilão de sua mansão em Alphaville, avaliada em R$ 40 milhões (leia aqui e aqui). A decisão foi proferida no último dia 11, pela 1ª Vara Civel de Barueri, onde corre um processo movido pea Vob Cred Securitizadora contra Cafu e sua empresa, a Capi-Penta International Football Player Ltda.

A propriedade será leiloada para quitar uma dívida de cerca de R$ 9 milhões.

A defesa alegou falta de ética do leiloeiro e questionou o curto intervalo entre os leilões, mas o juiz manteve o leilão, afirmando que não pode analisar as condições do arrematante antes do lance.

Cafu ainda apresentou novas petições contestando a comissão do leiloeiro e pedindo o desbloqueio de seu patrimônio, argumentando que o imóvel já garante o pagamento da dívida.

Caso o leilão seja bem-sucedido, Cafu terá 45 dias úteis para deixar a mansão de 2.581m², que conta com seis suítes, piscina, quadra de futebol e outras comodidades.