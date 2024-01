R$ 25 milhões: por valor abaixo do esperado, Justiça de Barueri invalida leilão da mansão de Cafu

R$ 25 milhões: por valor abaixo do esperado, Justiça de Barueri invalida...

A 1ª Vara Cível de Barueri invalidou o leilão da mansão do ex-jogador de futebol Cafu, em Alphaville, para o acerto de uma dívida milionária. As informações foram divulgadas nesta semana em primeira mão pelo colunista Rogério Gentile, do “Uol”.

Na decisão, o juiz afirmou que a oferta de R$ 25 milhões, feita em dezembro passado, ficou abaixo do valor mínimo do processo. A propriedade, no entanto, é avaliada em R$ 40 milhões e o edital previa um valor mínimo de R$ 35 milhões aos interessados em arrematá-la.

Em novembro, ocorreu a primeira tentativa, mas não houve interessados em oferecer lances. No mês seguinte, o certame recebeu o lance de R$ 25 milhões da CAS Participações, agora invalidado pela Justiça de São Paulo.

Uma nova tentativa de leilão do imóvel deve ocorrer com data a ser definida. Caso a Justiça concretize o certame, Cafu deverá deixar a mansão em até 45 dias úteis contados da data de expedição da carta de arremate.