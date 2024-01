Aniversário de Osasco terá show de Os Paralamas do Sucesso

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), divulgou, no final da tarde desta sexta-feira (26), que a cidade receberá um show da banda Paralamas do Sucesso para comemorar o 62º aniversário de emancipação político-administrativa.

O evento será realizado no dia 25 de fevereiro, na Arena Vip, Jardim das Flores. No local também haverá uma feira gastronômica e espaço para as crianças.

Segundo Lins, a atração será realizada em parceria com a Rádio Massa FM e não vai gerar custos aos cofres públicos. “Entretenimento para toda a família, sem custo com cachê”, explicou.

Rogério Lins adiantou também que o público contará com mais um show, no estádio do Rochdale. “Será um grande show que você vai amar. Coloca na sua agenda”, destacou.

Outro evento que marcará o aniversário da cidade é a distribuição gratuita do maior cachorro-quente do Brasil, um lanche de 62 metros, no Calçadão de Osasco.