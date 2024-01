Osasco vai comemorar 62º aniversário com distribuição do maior cachorro-quente do país

A cidade de Osasco completa 62 anos de emancipação político-administrativa no mês que vem e a data será comemorada com a distribuição do maior cachorro-quente do Brasil. Assim como no ano passado, o evento será realizado no Calçadão da Antonio Agú, e desta vez, no dia 24 de fevereiro.

A novidade foi divulgada hoje (20) pelo prefeito Rogério Lins nas redes sociais. “Serão 62 metros do melhor ‘dogão’ do Brasil e do mundo, eleitos por nós osasquenses!”, declarou o prefeito.

No ano passado, o município alcançou recorde histórico ao preparar um lanche de 61 metros, rendendo 5 mil pedaços que foram distribuídos gratuitamente à população. Os números impressionaram: foram 300 kg de pães, 300 kg de salsicha, 180 kg de purê de batata, além de 10 kg de batata palha e 10 litros de ketchup.

Capital do cachorro-quente

Não é um título oficial, mas Osasco é conhecida como a capital do lanche. Quem passa pelo Calçadão costuma fazer uma “parada obrigatória” em um dos mais de 200 carrinhos licenciados e que comercializam entre 25 e 60 lanches diariamente.

Em Osasco tem cachorro-quente no prato, com duas ou três salsichas, com bacon, prensado e, agora, por conta do aniversário da cidade, é a vez do cachorro-quente gigante, com 62 metros de extensão.