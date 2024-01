Santana de Parnaíba se destaca no Índice de Efetividade da Gestão Municipal

Em 2023, Santana de Parnaíba se destacou como a única cidade da região Oeste que atingiu a nota “B” no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Os resultados do IEG-M são definidos através da avaliação de sete indicadores: Saúde, Educação, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção dos Cidadãos, e Governança da Tecnologia da Informação. Santana de Parnaíba se destacou principalmente em Governança da Tecnologia da Informação (A), Gestão Fiscal, Saúde e Cidades (Segurança) (B+).

Na região, a cidade de Osasco alcançou nota “C+”; e Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Cotia atingiram a nota C.

O IEG-M serve como parâmetro para a tomada de decisão dos gestores públicos e também auxilia a ação fiscalizatória exercida pelo Controle Externo e pela sociedade.

Nos últimos 11 anos, Santana de Parnaíba tem conquistado destaque em diferentes áreas da gestão pública. O município já ocupou posições de destaque no cenário nacional, como:

2ª Cidade Mais Segura do Brasil;

Melhor Gestão Fiscal do país, de acordo com a Firjan;

Melhor Sustentabilidade Fiscal do País, conforme o Ranking de competitividade CLP nos anos de 2020 e 2021;

1ª Lugar Nacional em Eficiência Fiscal e Transparência, de acordo com o Prêmio Band Cidades Excelentes 2021;

Melhor Educação e entre as Melhores Saúde do Estado de São Paulo, também pelo prêmio Band em 2022;

1ª colocada em Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, na edição 2022 do Prêmio Band Cidades Excelentes.