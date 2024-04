Carapicuíba terá mutirão do emprego com mais de 1000 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Carapicuíba promove, na próxima semana, mais um Mutirão do Emprego. Desta vez, serão oferecidas mais de 1000 vagas em diversas áreas e funções.

O evento será realizado na quinta-feira (18), no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, dentro do Plaza Shopping Carapicuíba. O atendimento terá início às 8h, com distribuição de senhas.

Os interessados em participar do Mutirão do Emprego devem levar currículo atualizado e documentos pessoais.

A iniciativa oferece oportunidades para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. “Nas edições anteriores, houve uma média de aprovação de 60% dos candidatos, demonstrando sua eficácia e impacto positivo”, destaca a administração municipal.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro

Analista de Atendimento Call Center

Assistente de Operações

Atendente de Lanchonete

Atendente de Padaria

Auxiliar de Armazenamento

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Logística

Chapeiro

Cozinheiro

Manobrista

Operador de Caixa

Operador de Loja

Operador Telemarketing

Promotor de Vendas