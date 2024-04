Troca de ingressos para show de Jorge e Mateus segue até sexta (12) em Itapevi

A dupla sertaneja Jorge e Mateus se apresentará na cidade de Itapevi neste domingo (14). Os ingressos podem ser adquiridos por meio da troca por 2 kg de alimento não perecível, que deve ser feita até sexta-feira (12).

publicidade

A troca ocorre das 14h às 22h, no Ginásio de Esportes, que fica na rua Rubens Caramez, 1000. A administração pede que a população evite levar sal e açúcar. Também é necessário apresentar o CPF.

Já o show será realizado no Parque da Cidade, onde já foi iniciada a montagem das estruturas para o evento que faz parte do calendário de ações do 65º aniversário de Itapevi.

publicidade

No repertório, Jorge e Mateus contam com grandes sucessos da música sertaneja, como “Amo Noite e Dia”, “Duas Metades”, “Seu Astral”, “Pra Sempre Com Você”, “A Hora É Agora” e outros hits.