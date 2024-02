Carapicuíba usa drones em ações contra a dengue

A Prefeitura de Carapicuíba intensifica o mutirão de combate à dengue com vistorias, carros de som e panfletagem. Neste ano, os agentes comunitários de saúde terão o auxílio de drones usados para identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a administração municipal, o monitoramento via drone reforça os trabalhos na busca por caixa d’águas sem tampa, lajes com água parada, locais de descarte irregular de lixo e entulho, entre outros.

O bairro Cidade Ariston, que concentra maior incidência de casos até o momento, recebeu o mutirão, na última semana. As equipes distribuem telas para serem colocadas nas caixas d’águas, como meio de prevenção e combate aos possíveis focos do mosquito.