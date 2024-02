As meninas do Osasco voltam à quadra nesta quarta-feira (21) pela Superliga de Vôlei Feminino após o descanso do Carnaval e a pausa para a realização dos jogos do Sulamericano. O jogo é fora de casa contra o Fluminense, o 6º da tabela de classificação.

O Osasco joga para manter a vice-liderança isolada do campeonato.

O jogo será às 21h com transmissão pelo SporTV 2.