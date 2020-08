Carapicuíba vai fazer teste de covid-19 em motoristas de app e taxistas

A Prefeitura de Carapicuíba realizará, a partir desta quarta-feira (26), testes de covid-19 em motoristas de aplicativos e taxistas residentes no município. Os testes serão feitos por meio do sistema drive thru, no Parque dos Paturis.

Para realizar o exame, é necessário baixar gratuitamente o aplicativo Dados do Bem e comparecer no local portando comprovante de endereço, RG, cartão do SUS e o cadastro no aplicativo de transporte. A testagem será realizada de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.

Além dos motoristas de aplicativos e taxistas, a administração municipal continua com a testagem gratuita de covid-19 em idosos a partir de 60 anos. Como os testes serão realizados no esquema drive-thru, não será necessário sair do carro.

O tipo do teste é o de biologia molecular, conhecido como RT-PCR, que detecta a doença em seu estágio inicial. O resultado do exame será disponibilizado por meio do aplicativo Dados do Bem.