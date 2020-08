Inimigos da HP vai fazer show em Drive-in em Alphaville

No sábado (29), o grupo Inimigos da HP vai fazer o seu primeiro show no formato drive-in, em Alphaville, Barueri, às 21h. A banda de pagode acaba de completar 20 anos e promete relembrar uma série de canções que marcaram sua trajetória.

O drive-in fica na Alameda Tocantins, 234, em Alphaville Industrial. “Estamos com muita saudade e o formato Drive-in é novo pra gente e também para o nosso público, mas temos certeza de que vai ser muito legal”, disse o vocalista Sebá, em um vídeo publicado no Instagram, na segunda-feira (24).

O grupo preparou um repertório repleto de sucessos como “Caça e Caçador”, “A Musa da Praia”, “Bons Momentos”, “Toca um Samba Aí”, entre outras canções mais tocadas no início dos anos 2000.

Os ingressos são vendidos no Ticket 360 a R$ 250 (pista Premium) e R$ 100 (pista comum) mais taxas, por carro com até quatro pessoas e dão direito a uma vaga delimitada ao ar livre, onde também será possível curtir o show fora do carro. É necessário respeitar a área demarcada e o uso de máscara é obrigatório.

Os portões serão abertos uma hora antes da apresentação, de acordo com os organizadores. As vagas são por ordem de chegada e ao estacionar, o público poderá ter acesso ao cardápio de bebidas e lanches vendidos à parte, por meio de um QR Code.