Carapicuíba vai sediar sexta edição do BMX Estilo Livre

A sexta edição do evento ciclístico BMX Estilo Livre está confirmado para os dias 9 a 12 de março em Carapicuíba. A competição irá reunir profissionais da bike do Brasil e exterior na pista Caracas Trails, localizada próximo ao Assaí.

publicidade

Serão 24 competidores de Argentina, Chile, Colômbia e Estados Unidos. Entre eles, os carapicuibanos Leandro Moreira, o “Overall”, tetracampeão da prova; e Gustavo Balaloka, vencedor no ano passado.

Para o dia 9 estão previstos treinos livres e no dia 10 serão realizados os treinos oficiais. Já as sessões classificatórias serão realizadas no dia 11, com transmissão ao vivo pelo SporTV.

publicidade

A final, que será transmitida pela Globo dentro do Esporte Espetacular, está marcada para o dia 12, entre os oito melhores colocados das classificatórias.

A Caracas Trails fica na Rua do Estádio, 31; Cohab.

publicidade

BMX

BMX é a sigla de Bicycle Moto Cross, disputa do ciclismo que envolve quem chega primeiro e também quem consegue apresentar saltos surpreendentes sobre os diversos obstáculos.

*Com informações do site https://esportividade.com.br