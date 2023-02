Simone Mendes e Kaká Diniz celebram o aniversário da caçula Zaya com festa luxuosa

A cantora Simone Mendes e o marido e empresário, Kaká Diniz, comemoraram o segundo aniversário da filha caçula, Zaya, na noite desta quarta-feira (22), com uma grande festa. O evento foi realizado no buffet Estação Vai e Vem, em São Paulo.

Ao lado do irmão, Henry, a pequena Zaya se divertiu muito com as atrações. A decoração ficou por conta de Andrea Guimarães. No cardápio, além de diversas opções de docinhos, a festa da filha de Simone e Kaká contou com comida japonesa, pizza, pipoca, sorvete, entre outras delícias.

Com o tema da Disney Country, o aniversário de Zaya contou com a presença de famosos como Cesar Filho; Thammy Miranda, Andressa Miranda e o filho Bento; Fabíola Gadelha, o marido Bruno Amaral e Yarin; entre outros.

“Chegou para trazer ainda mais alegria”

Nas redes sociais, o casal, que mora em uma mansão luxuosa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, declarou amor à pequena: “Você chegou pra trazer ainda mais alegria pra nossa família, nós te amamos incondicionalmente! Toda sorte de benção sobre sua vida minha pequena, mamãe te ama”, escreveu a sertaneja.

“Minha princesa, nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria ser agraciado com a dádiva divina de ser seu pai. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter vocês, meu pilar de sustentação”, declarou Kaká Diniz. “Eu escrevo hoje. Você vai ler futuramente, mas já deixo aqui registrado para que você tenha uma memória afetiva de tudo que você representa pra minha vida. Eu te amo com todo meu amor, toda minha força, todo o meu ser”, continuou o empresário.

“Parabéns minha princesa. Só desejo o melhor do mundo pra você, que Ele te poupe da maldade que existe na terra, e que você saiba que a minha vida está disponível para salvar a sua, se preciso for”, finalizou.