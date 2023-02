Sábado (25) terá feira de adoção de cães no Raposo Shopping

O Raposo Shopping recebe mais uma feira de adoção de cães, no sábado (25), das 11h às 17h. A ação em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigos será realizada no Cantinho Pet do empreendimento, que fica no Piso São Paulo.

Para adotar um cachorrinho é necessário ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, passar por uma entrevista com a ONG e assinar o termo de adoção.

Cantinho Pet no Raposo Shopping

O espaço criado no Raposo Shopping reúne diversos brinquedos e obstáculos para os cães gastarem energia e se divertirem, todos os dias, durante o horário de funcionamento do Shopping, gratuitamente.

Para aproveitar o Cantinho Pet, basta que os cachorros estejam vacinados, vermifugados e com o controle de pulgas e carrapatos em dia. É recomendado também que os tutores não levem ração ou outros alimentos, recolham as fezes (serão fornecidos sacos plásticos), não levem cadelas no cio e mantenham sempre o pet ao alcance de sua visão. Além disso, pela Lei nº 11.531 de 11 de novembro de 2003, cães das raças pitbull, fila, doberman, rottweiler, mastim napolitano e american starffordshire terrier, obrigatoriamente, devem ser conduzidos com o uso de coleira, guia curta, enforcador e focinheira, apropriados para a tipologia racial de cada animal.

SERVIÇO

Feira de Adoção de Cães

Onde: Cantinho Pet – Piso São Paulo do Raposo Shopping – Rodovia Raposo Tavares, km 14,5

Quando: dia 25 de fevereiro, das 11h às 17h

Gratuita