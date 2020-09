Carica, fundador do grupo Sensação, anuncia que está com câncer

O músico Carica, fundador e ex-integrante do grupo de pagode Sensação, revelou que está com câncer no esôfago. O cantor anunciou sua luta contra a doença, que está em estágio quatro, em uma live realizada na segunda-feira (7).

“É difícil falar essas coisas porque a gente quer falar de alegria, a gente não quer falar de doença. E Deus está me segurando. Estou feliz de estar com toda a minha força aqui para a rapaziada, estou passando aqui por uma coisa difícil, um câncer no esôfago, no estágio 4, um carcinoma de células escamosas”, explicou Carica.

No dia 15 de agosto, o pagodeiro teve um mal-estar durante uma live e o episódio gerou diversos boatos sobre o seu estado de saúde. Já na live desta segunda-feira, ao revelar a doença, Carica contou, sem mencionar datas, que descobriu o câncer após frequentar uma festa na casa de um amigo. Ele teve um mal-estar e foi levado ao hospital no dia seguinte para descobrir o motivo.

Durante a live, marcada por composições de sucesso do cantor, o ex-integrante do Sensação recebeu buquês de flores da equipe que produzia a live e agradeceu o apoio que tem recebido de sua mulher, familiares e amigos.

“Eu só fico muito feliz demais porque quando vem algum sentimento ruim eu tento realmente me fortalecer, nesse tipo de gente, nesse tipo de coisa que me dá essa felicidade, como vocês que chegaram e falaram ‘vamos fazer essa live e tal’. A minha esposa e a família dela que está comigo em qualquer situação”.

O cantor disse ainda que está fazendo quimioterapia e que seguirá fazendo o tratamento. Carica é conhecido por suas composições que fizeram sucesso nos anos 90. Ele tem 34 anos de carreira e mais de 500 composições gravadas nas vozes de grandes nome do samba e do pagode, como Alexandre Pires, Zeca Pagodinho, Péricles, Beth Carvalho e Arlindo Cruz.

Assista a live em que Carica anuncia sua luta contra o câncer: