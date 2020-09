Democratas confirma apoio à reeleição de Rogério Lins e lança 32 candidatos a vereador em Osasco

O Democratas Osasco oficializou, em convenção no domingo (6), seu apoio à reeleição do prefeito Rogério Lins (Podemos) e uma chapa com 32 candidatos a vereador nas eleições municipais de novembro.

“O Democratas vai mudar a cara da política de Osasco nessas eleições. É um partido que acredita na força da mulher e que une juventude e experiência. Chegamos fortes e unidos para essa eleição”, afirmou o presidente do diretório municipal da legenda, Pedro Sotero, que é secretário municipal de Finanças.

O prefeito Rogério Lins Lins agradeceu o apoio e destacou “a qualidade dos candidatos e candidatas” a vagas na Câmara Municipal pelo Democratas.

A convenção teve mais de 400 votos de filiados e foi prestigiado também pelo deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL), dentre outras autoridades.