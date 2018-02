Carnês do IPTU 2018 começam a ser entregues em março em Barueri

Segundo a prefeitura de Barueri, a emissão dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018, está prevista para a primeira semana de março.

Publicidade

Quem não receber poderá obter a segunda via no Ganha Tempo (Finanças – Setor Azul), na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, ou por meio do portal www.barueri.sp.gov.br. Pela Internet, o contribuinte deverá informar o número de inscrição cadastral do imóvel.

Conforme o decreto municipal de número 8.666, de 28 de novembro de 2017, o IPTU poderá ser pago em até quatro parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 35, sendo a primeira com vencimento em 29 de março, a segunda em 30 de abril, a terceira em 30 de maio e a quarta em 29 de junho.

Os valores não quitados até o último prazo para pagamento do IPTU terão cobrança de acréscimos legais com base na legislação vigente.

Anualmente, o IPTU dos imóveis da cidade é reajustado pela Ufib (Unidade Fiscal de Barueri), que foi atualizada pela inflação e é aplicada a todos os tributos municipais. O valor da Ufib para 2018 é R$ 34,54.

O valor do IPTU varia de acordo com o tamanho da área territorial, área construída e da localização.

Isenção

Conforme Lei 1.452, de 1º de julho de 2004, a isenção do IPTU é válida para aposentados, pensionistas ou beneficiários de auxílio previdenciário pelo amparo social, cuja renda mensal não seja superior a dois salários mínimos. Em qualquer um destes casos, no entanto, o proprietário deve comprovar possuir um único imóvel destinado exclusivamente à sua moradia e que não seja destinado a comércio, locação ou qualquer outra atividade remunerada. Para tanto, o contribuinte deverá solicitar isenção no Ganha Tempo até o vencimento da última parcela, ou seja, dia 29 de junho.