Carrefour abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,5 mil

O Grupo Carrefour abriu inscrições para seu programa de estágio. Podem se candidatar universitários com previsão de concluir o curso entre dezembro de 2021 e julho de 2022.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.500 e a empresa oferece benefícios como assistência médica, vale-lanche, vale-transporte e refeição no local de trabalho.

Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração, Engenharias (Produção, Processos, Sistemas, Alimentos, etc), Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Matemática e Estatística.

Publicidade

É desejável inglês avançado. O local de trabalho é no bairro do Morumbi, em São Paulo. Não foi divulgado o número total de vagas.

Estágio em três fases

De acordo com a empresa, o estágio é realizado em três fases: O primeiro período consiste em conhecer todos os formatos do Grupo Carrefour. Com duração de seis meses, o estagiário terá a oportunidade de ir até um hipermercado, supermercado, posto, drogaria, conveniência, etc, para entender a realidade do grupo; depois, os estagiários desenvolverão projetos com o apoio do Desenvolvimento Organizacional e do Gestor, com o intuito de trazer melhorias para o negócio; a última etapa do Programa de Estágio é composta por treinamentos comportamentais. Durante o último ano, os estagiários participarão de treinamentos para ajudar no desenvolvimento e preparação para o próximo cargo.

Publicidade

“Nós nos esforçamos diariamente para criar um ambiente de trabalho inclusivo, onde nossos colaboradores sintam-se confortáveis para expressar-se e serem quem são”, diz a empresa.

“Por meio da paixão, colaboração, inovação e excelência, estamos sempre procurando oferecer a melhor qualidade de vida aos nossos clientes e funcionários”, completa o Carrefour.

INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES NESTE SITE

….

Leia também:

Publicidade

Tio mata sobrinho a facadas em Carapicuíba

Prêmio de R$ 124 milhões da Mega-Sena vai para aposta de Osasco

Reformas alteram atendimento em UBSs | confira as mudanças

Estação começa a receber borrachão que diminui o vão entre o trem e a plataforma