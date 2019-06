Tio mata sobrinho a facadas em Carapicuíba

Na noite desta quinta-feira (20), um tio matou o sobrinho a facadas na Vila Menck, em Carapicuíba. O crime aconteceu por volta das 22h, na Viela Santo Antônio, após uma discussão entre os dois, segundo o programa “Em Foco”.

Após uma discussão, Milton Ferreira, o “Catita”, de cerca de 45 anos, partiu pra cima do sobrinho, Ricardo Silva, com uma faca, de acordo com testemunhas.

O crime aconteceu na frente dos dois filhos pequenos de Ricardo, que morreu logo depois. Milton está foragido.

Publicidade

O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba.

….

Leia também:

Publicidade

Prêmio de R$ 124 milhões da Mega-Sena vai para aposta de Osasco

Reformas alteram atendimento em UBSs | confira as mudanças

Estação começa a receber borrachão que diminui o vão entre o trem e a plataforma