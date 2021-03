Carrefour anuncia compra do Grupo BIG por R$ 7,5 bilhões

Com lojas em Osasco, Barueri e região, o Carrefour Brasil anunciou nesta quarta-feira (24), que fechou um acordo para comprar todas as ações do Grupo BIG Brasil (antigo Walmart Brasil) por R$ 7,5 bilhões. O contrato foi firmado com a empresa de investimentos Advent International e o Walmart, detentoras do grupo desde 2018.

publicidade

O Grupo BIG é o terceiro maior varejista de alimentos do Brasil e possui 837 lojas no país, reunindo as bandeiras BIG, Todo Dia, Big Bom Preço, Super Bompreço, Nacional e Maxxi Atacado. Com a aquisição, o Carrefour Brasil também passará a administrar o Sam’s Club por meio de um contrato de licenciamento com o Walmart.

O Carrefour afirma que, com a compra, expandirá a presença da companhia “em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do país, e que oferecem forte potencial de crescimento”.

publicidade

Além disso, o Carrefour planeja trocar as bandeiras, convertendo as unidades Maxxi para a bandeira Atacadão. A companhia afirma também que espera converter “parte das lojas BIG e BIG Bompreço para as bandeiras Atacadão ou Sam’s Club”. Já as demais lojas devem ser convertidas para a bandeira do hipermercado Carrefour, que possui 489 lojas em solo brasileiro.

OPORTUNIDADES// Multinacional Bayer abre 120 vagas de estágio