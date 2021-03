Multinacional Bayer abre 120 vagas de estágio

A Bayer, multinacional alemã de saúde e nutrição, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021. São 120 vagas de estágio disponíveis na Capital e em cidades do interior paulista.

publicidade

Os estudantes devem estar matriculados em partir do 2° ano (bacharel ou técnico) dos cursos de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Ciências Econômicas, Comunicação Social (todas), Cursos de Tecnologia, Design, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Farmácia, Física, Marketing, Psicologia, entre outros. Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Ter inglês fluente não é um pre-requisito do programa. Além disso, a multinacional oferece um curso de inglês online para todos os seus estagiários. “Nós acreditamos em um futuro possível, por isso através da nossa jornada de aprendizagem transversal nossos estagiários vão aprender que construir o futuro faz parte de um planejamento sob diversas vozes, olhares e conceitos”, afirma a empresa.

publicidade

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a Bayer oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência jurídica, além de horário flexível e Short Friday (os benefícios variam de acordo com as vagas e localidade de atuação).

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio da Bayer:

Devido à pandemia de covid-19, o processo seletivo será 100% online, com a realização de dinâmica de grupo/entrevista e painel de negócios/entrevista final. O início do estágio para os candidatos selecionados está previsto para o mês de agosto.

publicidade

As inscrições vão até o dia 12 de abril. Para se inscrever, os interessados em participar do Programa de Estágio 2021 da Bayer devem acessar o site de recrutamento da empresa, onde também podem encontrar mais informações.

OPORTUNIDADE // Itapevi abre 40 vagas de emprego para técnicos de enfermagem e 15 para enfermeiros