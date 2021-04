Carrefour tem vagas de estágio abertas em Barueri e São Paulo com bolsa de R$ 1,5 mil

A rede de hipermercados Carrefour está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021. São oferecidas vagas de estágio no Tamboré, em Barueri, e na capital paulista.

As oportunidades são para as áreas de Recursos Humanos, Comercial, Financeira, Marketing e CRM, Têxtil (moda), Planejamento Comercial ou Financeiro e Tecnologia. Além disso, a rede destaca que são diversas vagas de estágio abertas em cada departamento.

Além de bolsa de estágio mensal de R$ 1.500, o Carrefour oferece aos estagiários assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, Cartão Carrefour com 5% de desconto e parcerias educacionais. A empresa oferece também restaurante gratuito para estagiários (o vale-refeição será oferecido nas localidades que não tenham restaurante).

Parta participar do processo seletivo, os interessados devem ser estudantes de graduação (nível bacharelado), com previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, ter disponibilidade para estagiar 6h por dia, sendo 30h semanais e passar no teste de Fit Cultural da rede.

Durante o Programa de Estágio, os estudantes seguirão uma trilha de aprendizado para desenvolvimento de Design Thinking, Gestão de Projetos, Autoconhecimento, entre outros aspectos. “Além disso, o estagiário participará da Imersão nos negócios, que tem como objetivo proporcionar a vivência em todos os nossos formatos, conhecendo os nossos processos e o impacto de seu trabalho na ponta, além de entender a importância de cada formato para o funcionamento do nosso ecossistema”, destaca o Carrefour.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio do Carrefour:

O processo seletivo do Programa de Estágio 2021 do Carrefour conta com quatro etapas, sendo: inscrições e testes online, dinâmicas e entrevistas, processo admissional e início do estágio, que está previsto para o mês de junho. Devido à pandemia, o estágio será no formato home office, até que haja liberação para o trabalho presencial. A companhia destaca que o retorno das atividades presenciais será no modelo híbrido (home office e presencial).

Já as inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de abril, no site da 99 Jobs, onde também há mais informações sobre o Programa de Estágio 2021 do Carrefour.

Sobre a empresa

A rede de hipermercado francesa, que também é dona da bandeira Atacadão, possui quase 500 lojas espalhadas em todo o Brasil e soma mais de 10 mil funcionários. Recentemente, anunciou a compra do Grupo BIG Brasil (antigo Walmart Brasil), em ação para expandir a presença da companhia em solo brasileiro.