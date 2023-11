Carreta da Mamografia atende em Osasco a partir desta terça (14)

A cidade de Osasco recebe a partir desta terça-feira (14) a Carreta da Mamografia, do governo estadual, no Estacionamento da Prefeitura. Os exames serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.

Mulheres de 50 a 69 anos podem utilizar, gratuitamente, os serviços das carretas sem necessidade de pedido médico ou agendamento, basta apresentar RG e cartão SUS. Já as mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar o pedido médico do exame, RG e cartão do SUS.

Serão disponibilizados 50 atendimentos por dia e por ordem de chegada nos dias de semana. Já aos sábados serão 25 atendimentos, também por ordem de chegada.

No feriado da Proclamação da República (15) não haverá serviço, mas o expediente será retomado normalmente do dia 16 a 25/11.

SERVIÇO

Carreta da Mamografia em Osasco

Quando: de 14 a 25 de novembro

Onde: Estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini, s/n – Vila Campesina).