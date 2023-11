Osasco abre agendamento para mega feirão de emprego com 5 mil vagas nesta terça-feira

Osasco abre agendamento para mega feirão de emprego com 5 mil vagas...

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco realiza na sexta-feira (17) o “Emprega Oz”, um mega feirão de emprego que disponibilizará mais de 5 mil oportunidades em diversas áreas.

A ação prevê um atendimento prévio em um dos Portais do Trabalhador para cadastro e retirada da carta de encaminhamento para participar do processo seletivo. O interessado deve comparecer em uma unidade do Portal até o dia 16, das 9h às 15h, munido de documentos pessoais e currículo atualizado.

Mas para quem não conseguiu ou não conseguirá passar pelo Portal nesse período, a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda oferece a opção de participação por meio de agendamento na Central 156, ou no telefone 3651-7080, a partir das 8h desta terça-feira (14).

O agendamento será encerrado assim que todas as vagas se esgotarem. Vale salientar que a Central 156 também funciona no feriado. Lembrando que, quem foi ao Portal procurar atendimento para o Feirão, NÃO PRECISA AGENDAR. Inclusive, esse público provavelmente já tenha sua entrevista garantida porque passou pela pré-seleção e encontrou alguma vaga no seu perfil profissional.

Milhares de vagas e salários de até R$ 6.700

Mais de 30 empresas participarão do “Emprega Oz”. Dentre as 5 mil vagas ofertadas na ação, há cargos nas áreas de metalúrgica, comércio, serviços e logística, por exemplo, com salários que variam de R$ 1.690 a R$6.700, de acordo com a função.

Também haverá oportunidades para jovens aprendizes, pessoas sem experiência e 400 vagas para pessoas com deficiência (essas com atendimento exclusivo). Os níveis de escolaridade das vagas abertas para esse Feirão vão do fundamental ao superior em algumas áreas de graduação.

O Emprega Oz conta com o apoio da Faculdade Anhanguera, onde a ação do dia 17 será realizada.

SERVIÇO

Mega Feirão do Emprego “Emprega OZ”

Quando: Dia 17/11, das 9 às 15h

Onde: Campus da faculdade Anhanguera (Avenida dos Autonomistas, 1325, Vila Campesina)

– Atendimento prévio nos Portais do Trabalhador

Até 16/11, das 9 às 15h

Rua Fiorino Beltramo, 300, Centro //

Av. Sarah Veloso, 106, Jd. Santo Antonio //

Av. Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria//

– Agendamento via Central 156

Abertura às 8h do dia 14/11 até esgotarem as agendas