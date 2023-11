Centro de Convivência do Jardim Mutinga será entregue em dezembro

A Prefeitura de Barueri anunciou que a conclusão e entrega do novo Centro de Convivência do Jardim Mutinga estão previstos para dezembro.

O novo prédio foi construído de maneira sustentável, em um terreno de 2.984,19 m², com 2.682,44 m² de área construída, e inclui ambientes como gibiteca, espaço geek, cozinha para aprendizagem culinária, salas multiuso e de artes, estacionamento, playground, bicicletário, quadra poliesportiva, salas de ginástica, dança, pilates e ioga.

Jardim São Pedro

Além disso, a prefeitura anunciou que já começou a construir outra unidade, o Centro de Convivência do Jardim São Pedro (no local onde funcionava a pista de skate), com previsão de conclusão em outubro de 2024. Similar à unidade do Jardim Mutinga, o novo prédio terá dois pavimentos em um terreno de 7.797,00 m², abrangendo 2.725,04 m² de área construída. O projeto inclui espaços como playground, mola coletiva girassol, disco voador, megafone, navio dos piratas, geodésia, pista de caminhada, paisagismo, quadra, bancos de concreto, entre outros.

Os centros de convivência têm como objetivo promover a qualidade de vida da população, oferecendo opções de atividades esportivas e culturais nos bairros.

