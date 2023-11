Manoel Gomes, do hit “Caneta Azul”, é o novo morador de Alphaville

O cantor e compositor Manoel Gomes, que ficou famoso com o hit “Caneta Azul” é o mais novo morador de Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba.

publicidade

Ele compartilhou a conquista nas redes sociais neste fim de semana. “Aqui é a casa nova de Manoel Gomes, que é linda demais”, disse no vídeo publicado no Instagram, mostrando a área externa da mansão, com uma piscina.

“Você é o novo morador do [condomínio Residencial] Alpha 2 e queremos te receber de braços abertos”, declarou o corretor de imóveis Neto. “Vamos compartilhar muitas coisas boas nessa casa e momentos incríveis virão”, escreveu Manoel Gomes, parafraseando ainda um trecho da música de Charlie Brown Jr, “Só os loucos sabem”: “O impossível é só questão de opinião”.

publicidade

Em outro vídeo postado hoje no Instagram, Manoel se impressiona com a cortina de sua nova mansão: “Olha aqui essa cortina, que coisa linda. Olha o tanto que é lindo, vai abrindo e mostrando o sol pra vocês. Essa cortina é uma beleza. Elétrica ela, linda demais. Olha aí o sol, a rua onde estou morando aqui, nesse lazer”, afirmou.

Em um passeio pela região de seu imóvel, Manoel Gomes passou no posto policial da Polícia Militar, em Alphaville. Na ocasião, o cantor elogiou o trabalho da PM e conheceu as dependências da unidade.

publicidade