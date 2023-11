Natal no Raposo Shopping traz de volta o show de neve gratuito

Sucesso nos anos anteriores, o show de neve retorna à programação de Natal do Raposo Shopping a partir do dia 1 de dezembro. A ação será repetida nos dias 3, 8, 9 e 10 de dezembro, e, no período de 15 a 23, sempre às 19h.

O show faz parte do Natal Animal do shopping, que homenageia a todos que amam seus animais de estimação, especialmente cães e gatos.

Outro convite para o público aproveitar para fazer fotos especiais é o túnel iluminado, de dois metros de largura e cinco de comprimento, com espelho em uma das extremidades.

Serviço

Show de Neve

Onde: Área externa da entrada do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo)

Quando: dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de dezembro, e de 15 a 23 de dezembro, às 19h (15 minutos de duração).

Gratuito