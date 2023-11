Carreta da Mamografia realiza exames gratuitos em Osasco até sábado (25)

A Carreta da Mamografia, do programa estadual Mulheres de Peito, permanece em Osasco para a realização de exames gratuitos até sábado (25).

O serviço itinerante atende no Estacionamento da Prefeitura, nesta sexta-feira, das 8h à 17h, e no sábado, das 8h às 12h.

Mulheres de 50 a 69 anos podem utilizar gratuitamente os serviços da carreta sem necessidade de pedido médico ou agendamento, basta apresentar RG e cartão SUS.

Já mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar o pedido médico do exame, RG e cartão do SUS.