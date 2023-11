Sexta-feira (24) com previsão de chuva e temperaturas em queda

A sexta-feira (24) será um refresco para quem estava com saudade do friozinho. Haverá algumas aberturas de sol em meio às nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. As temperaturas caem e ficam abaixo de 22°C.

Saiba os detalhes da previsão.

Osasco

Mínima: 17°C

Máxima: 22°C

Barueri

Mínima: 17°C

Máxima: 22°C

Carapicuíba

Mínima: 16°C

Máxima: 21°C

*Com informações do Climatempo.