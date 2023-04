Carreta da Saúde de Itapevi atende o Monte Serrat a partir desta segunda-feira (17)

A Carreta da Saúde de Itapevi, um veículo adaptado para consultas médicas e exames, estará disponível no bairro Monte Serrat (Rua José Augusto Francisco Carmaneiro, 963) a partir da próxima segunda-feira (17) até o dia 28 de abril.

publicidade

O atendimento na unidade será feito de segunda a quinta-feira, das 8h às 15h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h. Para agilizar o atendimento, os usuários precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência, o Cartão de Saúde de alguma das unidades de Saúde municipais, além do Cartão do SUS. Caso não tenham o Cartão do SUS, é possível obtê-lo na hora.

A Carreta da Saúde tem como objetivo proporcionar acesso à saúde para os moradores que vivem distantes das unidades de atendimento tradicionais. Os serviços oferecidos incluem atendimento médico de clínica geral, odontologia e enfermagem, bem como vacinação, coleta de exame papanicolau e laboratoriais, medicação de urgência, controle de pressão arterial e glicemia, e teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite.

publicidade