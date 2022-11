Carreta da saúde de Itapevi fica estacionada no Quatro Encruzilhadas até o dia 9

Carreta da saúde de Itapevi fica estacionada no Quatro Encruzilhadas até o...

O atendimento da Carreta da Saúde de Itapevi será realizado no bairro Quatro Encruzilhadas (Estrada do Cruzeiro, 25, em frente ao Bar do Darci) até o dia 9. O equipamento funciona de segunda a quinta, das 8h às 15h, e, às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Na sequência, a partir do dia 12, será a vez do bairro Nova Cotia receber a carreta, que ficará na Rua Pavão, próximo ao número 68 até o dia 23 de dezembro. Após as festas, carreta segue para o Monte Serrat (Rua José Augusto Francisco Carmaneiro, 963), o entre os dias 26/12 e 6/1).

Para receber atendimento, o paciente precisa apresentar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), RG e cartão de alguma unidade de saúde ou comprovante de endereço.

A Carreta de Saúde atende os moradores das regiões que ainda não contam com unidades de saúde.

Os serviços oferecidos na unidade são: atendimento médico de clínica geral, odontologia e enfermagem, além de serviços como vacinação, coleta de exame papanicolau e laboratoriais, medicação de urgência, controle de pressão e de glicemia, bem como teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite.