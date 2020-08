Carreta itinerante para coleta de sangue vai estacionar em Osasco nos dias 24 e 25

Uma carreta itinerante de coleta de sangue, idealizada pela fabricante de produtos farmacêuticos Roche em parceria com a instituição SAS Brasil, estará em Osasco nos dias 24 e 25 de agosto, das 8h às 16h. Para evitar aglomerações, os interessados em doar sangue devem realizar agendamento prévio via WhatsApp.

Para garantir que as doações ocorram dentro dos protocolos de segurança contra a covid-19, quem tiver interesse em doar deve enviar uma mensagem via WhatsApp para o telefone (11) 95897-1046, das 8h às 20h. O endereço e mais informações podem ser obtidos pelo mesmo telefone.

O Hemocentro São Lucas, responsável pela coordenação técnica da ação, tem um protocolo para que as coletas ocorram dentro do padrão de qualidade e segurança exigidos. No dia agendado, o doador fará um cadastro na parte externa da carreta, em salas separadas. Antes da coleta, cada doador passará ainda por uma triagem, que tem por objetivo identificar possíveis infectados por covid-19.

As cadeiras para coleta ficarão a um metro e meio de de distância entre elas e há fluxos para não ter circulação cruzada, como entrada e saída independentes, evitando ao máximo contato físico. Todos, funcionários e doadores, devem estar de máscara. O lanche após a doação é oferecido na parte de fora da unidade móvel, que é frequentemente higienizada.

Com a pandemia, estoques de bancos de sangue do estado estão muito baixos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que apenas 16 a cada mil brasileiros são doadores de sangue, o que representa 1,6% do total da população. Neste momento de pandemia a situação está ainda pior. As medidas de isolamento social e o medo que as pessoas têm de contrair o vírus fizeram com que os estoques de bancos de sangue de vários estados despencassem.

A urgência em aumentar os estoques de sangue uniu a Roche e a organização sem fins lucrativos SAS Brasil, junto do Hemocentro São Lucas, para levar um banco de sangue móvel a diversos municípios da Grande São Paulo nos meses de julho e agosto. O objetivo é incentivar as pessoas e melhorar os estoques dos hemocentros por meio de doações feitas de forma segura para todos e mais cômoda para o doador.

Este é mais um dos projetos que a Roche realiza em parceria com o SAS Brasil, que desde 2013, por meio de ações que levam saúde, sustentabilidade e entretenimento, já impactou mais de 55 mil pessoas em regiões com baixo índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de todo o território brasileiro.

“Consideramos essencial participar para o estabelecimento de uma sociedade desenvolvida e socialmente mais justa. Neste momento de pandemia, entendemos ser ainda mais importante ter uma atuação proativa e solidária, apoiando causas que emergem em nossa sociedade, como a questão da queda nas doações de sangue e a necessária reposição dos estoques dos hemocentros”, destaca Sarah Chaia, diretora Jurídica, de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, Políticas Públicas & Compliance Officer da Roche Farma.

Quem pode doar sangue

Para doar sangue os interessados precisam ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável), pesar no mínimo 55 quilos, estar em bom estado de saúde e levar documento oficial com foto no momento da doação.

Em relação ao coronavírus, não podem doar pessoas que apresentem sintomas como tosse, febre e dores no corpo. Quem teve contato com pessoas infectadas deve aguardar 14 dias para fazer a doação. Já quem foi curado da doença deve esperar 30 dias para doação. Para saber sobre pré-requisitos mais específicos consulte o site www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-sangue

Serviço

Carreta itinerante para coleta de sangue – Osasco / Data: 24 e 25 de agosto, das 8h às 16h /

Contato para agendamento prévio: WhatsApp (11) 95897-1046, das 8h às 20h – também aos finais de semana