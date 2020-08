PMs realizam sonho de menina fã da polícia em Cotia

A pequena Emily, que completou cinco anos na sexta-feira (14), realizou um sonho ao receber a presença de policiais militares em sua festa de aniversário com o tema Polícia Militar, em Cotia.

O único presente que Emily pediu aos pais foi a presença dos policiais, que são vistos por ela como heróis, no dia de seu aniversário. Para realizar o sonho da garota, uma equipe do 33° Batalhão da Polícia Militar compareceu à comemoração simbólica, que foi realizada em sua casa, na Estrada do Olaria.

“Foi tomado o devido cuidado que o momento exige, pois um momento tão importante e um sonho a ser realizado não poderia deixar de ser atendido. Parabéns Emilly, o sonho era seu e a honra foi toda nossa”, disse a Corporação, em uma publicação nas redes sociais.