Família cobra R$ 100 mil que empresa deve a Gugu por prédio em Barueri

Gugu Liberato deixou uma herança estimada em R$ 1 bilhão para os três filhos e parentes, mas a família do apresentador teria mais dinheiro para receber e entrou com novo processo judicial para cobrar uma dívida de R$ 100 mil de uma construtora. O valor está relacionado a salas comerciais compradas pelo apresentador em um prédio em Barueri.

Segundo o site “Notícias da TV”, Gugu comprou 81 salas comerciais do edifício. Na época, em 2017, ele teria pago duas taxas obrigatórias, no valor de R$ 94,8 mil, que são de responsabilidade da construtora. A empresa havia se comprometido a devolver o valor a Gugu em 15 parcelas, mas não teria cumprido com o combinado.

A dívida deveria ter sido quitada em 2018, mas a empresa não chegou a pagar alguma parcela, o que levou o apresentador a entrar na Justiça para receber. Desde junho de 2019, quando Gugu ainda estava vivo, a construtura passou a alegar que não tinha recursos para pagar a dívida.

Em novembro do ano passado, três dias antes da morte do apresentador, os advogados de Gugu entraram na Justiça para solicitar o reconhecimento de dinheiro nas constas da construtora e bens que poderiam ser penhorados para quitar a inadimplência. O pedido foi acatado em janeiro deste ano e, desde então, a família briga para receber. Em abril, a construtora entrou com pedido de recuperação judicial e tenta anular a dívida.

Gugu Liberato morreu em novembro, após um acidente doméstico nos Estados Unidos. Ele deixou uma herança estimada em R$ 1 bilhão, da qual rendeu diversas batalhas judiciais, principalmente com a exclusão de Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, do inventário.

