Carro de autoescola de Itapevi é apreendido após diversas irregularidades no trânsito no Paraná

Guiado por um funcionário, um carro de uma autoescola de Itapevi foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após diversas irregularidades no trânsito na BR-376, na altura de Mandaguari, no Paraná.

publicidade

Os policiais rodoviários abordaram o veículo após receberem, em uma base operacional, reclamações de direção perigosa do motorista de um Honda City com identificação de uma autoescola.

Os agentes constataram que haviam irregularidades tanto no carro como em seu condutor, um homem de 40 anos. O veículo estava com um dos pneus liso, sem equipamentos obrigatórios e um dos faróis queimados. O motorista se negou a submeter-se ao teste do bafômetro e dirigia com sua CNH cassada.

publicidade

O homem contou aos policiais que é funcionário da autoescola e voltava de Maringá, no Paraná, rumo a Itapevi. Sobre as reclamações de direção perigosa, afirmou que teve um atrito com o motorista de um caminhão após, segundo ele, levar uma “fechada”.

O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio em Maringá, onde permanecerá até ser regularizado. Após levar multas que somam mais de R$ 4 mil e novas restrições para obtenção de CNH, o motorista foi liberado. (Com informações do “Londrina News”)